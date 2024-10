كير يطلب تفسيرًا.. طرد مدرب فريق “نيويورك جتس” بعد ارتدائه شارة علم لبنان خلال مباراة

أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الثلاثاء، إقالة مدرب فريق “نيويورك جتس” روبرت صالح، الذي كان أول مدرب مسلم في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي، من أصول لبنانية.

وطالب “كير” فريق نيويورك جتس ومالكه وودي جونسون، بتفسير التقارير التي تُفيد بأن صالح تم اصطحابه خارج المبنى من قبل الأمن بعد إقالته، وأن صالح تم فصله بعد أيام فقط من ارتدائه دبوسًا عليه العلم اللبناني وسط الهجمات المستمرة على البلاد من قبل إسرائيل.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وقال البيان إن التقرير الذي يفيد بأن أمن فريق نيويورك جتس رافق صالح إلى خارج المبنى يٌثير المخاوف بشأن الدافع المحتمل لمثل هذا الاعتداء غير المعتاد، خاصة وأن صالح ارتدى دبوسًا يحمل العلم اللبناني في إحدى المباريات قبل أيام فقط، وأن مالك الفريق وودي جونسون هو مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتُهم بالإدلاء بتصريحات عنصرية.

Islamic group calls out Jets for firing Robert Saleh after wearing Lebanon pin amid Israel war https://t.co/2rvHYUTRyE

— Fox News (@FoxNews) October 9, 2024