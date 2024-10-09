كير يطلب تفسيرا.. طرد مدرب فريق “نيويورك جتس” بعد ارتدائه شارة علم لبنان خلال مباراة

أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الثلاثاء، إقالة مدرب فريق “نيويورك جتس” روبرت صالح، الذي كان أول مدرب مسلم في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي، من أصول لبنانية.

وطالب “كير” فريق نيويورك جتس ومالكه وودي جونسون، بتفسير التقارير التي تُفيد بأن صالح تم اصطحابه خارج المبنى من قبل الأمن بعد إقالته، وأن صالح تم فصله بعد أيام فقط من ارتدائه دبوسًا عليه العلم اللبناني وسط الهجمات المستمرة على البلاد من قبل إسرائيل.

وقال البيان إن التقرير الذي يفيد بأن أمن فريق نيويورك جتس رافق صالح إلى خارج المبنى يٌثير المخاوف بشأن الدافع المحتمل لمثل هذا العداء غير المعتاد، خاصة وأن صالح ارتدى دبوسًا يحمل العلم اللبناني في إحدى المباريات قبل أيام فقط، وأن مالك الفريق وودي جونسون هو مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتُهم بالإدلاء بتصريحات عنصرية.

Islamic group calls out Jets for firing Robert Saleh after wearing Lebanon pin amid Israel war https://t.co/2rvHYUTRyE — Fox News (@FoxNews) October 9, 2024

نيويورك جتس وترامب

وُلِد والدا صالح في لبنان وهاجرا إلى الولايات المتحدة قبل ولادته في عام 1979. وارتدى صالح العلم اللبناني على ذراعه أثناء مباراة ضد فريق العمالقة، بعد أسابيع فقط من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتداه خلال نفس الأسبوع الذي أصدر فيه نائب الرئيس التنفيذي لشؤون النادي في اتحاد كرة القدم الأمريكي بيتر أوريلي بيانًا يشجع اللاعبين على تمثيل تراثهم من خلال الملصقات على الجزء الخلفي من خوذاتهم مع أعلامهم، بينما أضاف المدربون رقعة إلى معدّات فريقهم.

وتم تعيين صالح مدربًا لفريق نيويورك جتس في يناير/كانون الثاني 2021، وكان شقيق جونسون، كريستوفر جونسون، هو من اتخذ قرار تعيين صالح.

عندما ترك ترامب منصبه وعاد وودي جونسون إلى مهامه كمالك لفريق نيويورك جتس، استمر صالح في منصبه لمدة ثلاثة مواسم متتالية، حقق خلالها 20 فوزًا وتعرض لـ36 خسارةً مع نيويورك ولم يفز بأكثر من سبع مباريات هذا العام.

وعندما أُقيل أخرجه أفراد الأمن من مقر الفريق، بينما كان آخر مدرب أقيل من منصبه من قبل فريق نيويورك جتس، آدم جاس، لم يتم إخراجه من قبل أفراد الأمن كما حدث مع صالح، وهو ما دفع “كير” لإصدار بيانات الإدانة لهذا الإجراء.