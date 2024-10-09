هاريس تتحدث عن تقدّم بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كشفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة ببرنامج تلفزيوني إنه تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقالت “لا معنى له” ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.

وقالت هاريس خلال مقابلة في برنامج تلفزيوني مساء أمس الثلاثاء إنه “يجب أن نتوصل لوقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في أقرب وقت ممكن”.

الولايات المتحدة ستواصل الضغط

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي أنها لن تتوقف عن الضغط على إسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية في الشرق الأوسط، مشددة على أن الولايات المتحدة لا تزال تقوم بدور حاسم في المنطقة مع دخول النزاع ذكرى عامه الأول.

وقالت هاريس في مقتطف من مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) على قناة (سي بي إس) “العمل الذي نقوم به دبلوماسيا مع قيادة إسرائيل هو سعي مستمر للتأكيد على مبادئنا”.

وأشارت إلى أن تلك “تشمل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء هذه الحرب، والحاجة إلى التوصل إلى اتفاق يحرر الرهائن ويحقق وقف إطلاق النار”، وأضافت “لن نتوقف عن الضغط على إسرائيل وفي المنطقة، بما في ذلك القادة العرب”.

وستواجه هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في شهر نوفمبر المقبل.

تعنت نتنياهو

ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة فيما حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق- من أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي تعنت نتنياهو، رغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

وتشمل الشروط، استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة، فيما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.