“هذا ما عاد به الهدهد”.. حزب الله يبث مشاهد جديدة لقواعد ومرافق حيوية إسرائيلية في دائرة الاستهداف (فيديو)

بث حزب الله مشاهد مصورة، اليوم الأربعاء، لما قال إنها توثق استطلاعا جويا لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في منطقة (حيفا- الكرمل).

وعبر منصة “تلغرام” نشر حزب الله بيانا قال فيه “ترقبوا.. جديد الهدهد”، ثم بث الفيديو تحت عنوان “الهدهد.. حلقة 3 حيفا-الكرمل” مرفقا بجملة “مشاهد استطلاع جوي لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في منطقة حيفا- الكرمل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية”.

وتضمنت المشاهد صورا جوية لمناطق كريات شمونة ونهاريا وصفد وحيفا والعفولة والجولان السوري المحتل.

وأشارت المشاهد إلى مرتفع استراتيجي في منطقة (حيفا- الكرمل)، التي تشكل خط الدفاع الأول عن منطقة “غوش دان” على صعيد الدفاع الجوي”، لافتا إلى أن هذا الموقع تتموضع فيه منشآت عسكرية عدة وسط بيئة مدنية محيطة ويتضمن منشآت صناعية وسياحية وعلمة بالغة الأهمية.

وحمل المقطع المصور خريطة للمنطقة الصناعية في “كريات ناحوم” ومصفاة نفط حيفا، والمنطقة الصناعية كريات آتا، ومصانع نيشر لمواد البناء، وقاعدة ميشار العسكرية التي تمثل عقدة اتصالات رئيسية بين قيادة المنطقة الشمالية ووزارة الحرب في تل أبيب، وفق وصف الفيديو.

وتضمنت المشاهد أيضا، قاعدة مشمار هكرمل، التي وصفها الفيديو بـ”قاعدة دفاع جوي مسؤولة عن حماية منطقة حيفا ومحيطها”.

وكشفت المشاهد المصورة عن 4 نقاط لرادرت قبة حديدية بجانب مجمع إسحاق رابين العسكري، وجامعة حيفا ومحطة التلفريك العلوية.

وأظهر المقطع المصور أيضا “مجمع غراند كانيون التجاري” وعقدة الأنفاق الوسطية في جبال الكرمل التي تستخدم كمستشفيات محصنة خلال الحرب، وكذا مستشفى بني تسيون.

وحملت المشاهد إلى جانب ما سبق، قاعدة زئيف وهي قاعدة احتياطية للدفاع الجوي تحتوي على بطاريات مقلاع داود، بالإضافة إلى قاعدة الدفاع الجوي كريات إيلعزر وهي المسؤولة عن حماية منطقة حيفا ومحيطها.

وكشفت المشاهد عن غرف القيادة (بي. إم. سي) وبجنابها منصة قبة حديدية، فضلا عن قاعدة (ستيلا ماريس) التي تعد قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، وتحتوي على منظومات رادارية متعددة الطبقات”.

وختم مقطع الفيديو بعد عرض هذه المشاهد بكلمة “على دائرة الاستهداف” باللغة العبرية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 7 يوليو/تموز الماضي، بث الحزب فيديو لمشاهد قال إنها لقواعد استخبارات إسرائيلية، ومقرات قيادية، ومعسكرات في الجولان السوري المحتل، وأشار في حينه إلى أن تلك المشاهد عادت بها طائرات القوة الجوية في حزب الله.

ونشر في 24 من الشهر نفسه مشاهد لما قال إنها لقاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية (شمال)، التقطتها طائرة الهدهد المسيرة وعادت بها.