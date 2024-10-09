وسائل إعلام إسرائيلية: تعارض بين الجيش ونتنياهو بشأن مصير هاشم صفي الدين

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه رغم تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن اغتيال “خليفة حسن نصر الله وخليفة خليفته”، لا توجد حتى الآن “موافقة نهائية من المؤسسة الأمنية على تصفية خليفة نصر الله”.

وذكرت أنه “رغم تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تأكيد نهائي في المؤسسة الأمنية على اغتيال خليفة نصر الله، رغم أن معظم التقديرات تشير إلى أن ذلك حدث”، في إشارة إلى اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام.

وقال نتنياهو في مقطع مصور إلى اللبنانيين، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل اغتالت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله و”خليفته وخليفة خليفته”، وهو ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقصود به هو هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والذي كان أبرز المرشحين لخلافة نصر الله في موقع الأمين العام للحزب.

لكن المتحدث باسم الجيش ذكر في مؤتمر صحفي إن الجيش مازال يفحص نتائج الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هاشم صفي الدين قد قتل، قال هاغاري إن الغارة استهدفت مقر استخبارات حزب الله في الضاحية الجنوبية، وكان الجيش على علم بتواجد صفي الدين هناك.

وأضاف أن الجيش يقوم ببحث نتائج الهجوم، وسيتم إطلاع الجمهور على ما يتم التوصل إليه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه تم “على الأرجح” القضاء على الشخص الذي خلف حسن نصر الله، بدون أن يذكر اسما.