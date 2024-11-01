المقاومة في غزة تقصف مقر قيادة جنود الاحتلال وآلياته وحشوده بالصواريخ (فيديو)

بثت (كتائب الأقصى، لواء العامودي) مشاهد من قصف مقاتليها لأحد مقرات القيادة والسيطرة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة “جحر الديك” بصواريخ قصيرة المدى.

وفي تدوينة لها عبر منصة “تلغرام”، كتبت (كتائب الأقصى – لواء العامودي) في تعليق مصاحب لمقطع “فيديو” نشرته، اليوم الجمعة: “مشاهد من قصف مقاتلي كتائب الأقصى مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني في منطقة جحر الديك بصواريخ قصيرة المدى عيار (107)”.

وأظهر مقطع “الفيديو” الذي نشرته كتائب الأقصى، أحد المقاومين وهو يجهز الصواريخ القصيرة المدى ويضعها في منصات الإطلاق ويوصلها بـ”الكابلات”، ثم يطلقها نحو الهدف بعد ضبط إحداثيات المواقع المستهدفة.

في السياق، بثت (ألوية الناصر صلاح الدين – الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية) مشاهد من قصف مقاتليها بصواريخ 107 لمواقع تموضع آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، اليوم الجمعة.

وفي تدوينة لها عبر حسابها على منصة “تلغرام”، نشرت “الألوية” مشاهد لما قالت إنها “قصف مواقع تموضع آليات وجنود العدو الصهيوني في شمال قطاع غزة برشقة صاروخية من نوع 107”.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي الألوية وهو يقوم بتجهيز مجموعة من الصواريخ مكتوبا عليها “ألوية الناصر – لواء الشمال”، لإطلاقها.

ومنذ بدء الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دأبت فصائل المقاومة الفلسطينية على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وظهرت خلال المقاطع بسالة عناصر المقاومة وشجاعتها في التصدي لقوات الاحتلال.