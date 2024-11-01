قائد الحرس الثوري الإيراني لإسرائيل: ستتذوقون ردا لا يمكن تصوره

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، في إشارة للهجوم الذي شنته إسرائيل ضد بلاده “لقد أخطأتم هذه المرة أيضًا وسوف تتذوقون ردًا لا يمكن تصوره”.

وأضاف سلامي: “اليوم، يجهز الكيان الصهيوني الظروف لانهياره، فحينما يمضي كيان ما نحو التفكك يصبح معزولًا ومكروهًا وتنقطع العلاقات والاتصالات العالمية معه، وهذا هو وضع هذا الكيان الغاصب اليوم”.

وخاطب إسرائيل قائلًا: “أنتم اليوم تعانون من أزمة اقتصادية، ولا تملكون القدرة على التحرك على الأرض، واعتمدتم على عدد من الصواريخ المضادة للصواريخ وعدد من الطائرات، هذه القدرات محدودة ولا يمكن أن تشكل دعما موثوقا به يمنع انهيار شخصيتكم السياسية والأمنية والاقتصادية، أنتم بلا جذور وستسقط شجرة بلا جذور في النهاية”.

العدوان على غزة

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال سلامي: “إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاءهم الإقليميين، أولئك الذين يعلمون درس النفاق، اجتمعوا جميعًا لكسر إرادة هذا الشعب وقتل قادته ومهاجمة منازله وجعله يعاني من الجوع والعطش، إلا أنه يقاتل ويمكن رؤية عظمة الإيمان في هذا العرض الفني للمقاومة، ويتم تفسير هذه الآيات الإلهية على الأرض”.

وأكد أن “صوت القنابل لا يسمح للصهاينة والأمريكيين برؤية هذه الحقيقة الساطعة والكيان الصهيوني يتصرف كنظام قيد الانهيار”.

“رأيناكم وما زلنا نراكم إلى اليوم”

قال سلامي، موجهًا حديثه للولايات المتحدة وإسرائيل: “نحن نحذرهم ونقول لهم أن يرجعوا إلى التاريخ، ليس إلى الماضي البعيد بل إلى تاريخ الـ45 سنة الماضية، ادرسوا عملياتنا في الحرب حينما كنتم موجودين جميعا، شاهدتم سلوك الشعب الإيراني في الحرب مع أعدائه، لقد دخلتم الحرب في أعوامها الأخيرة مباشرة عن طريق البحر، كانت صواريخكم ومدافعكم واستخباراتكم في كل مكان، وكنتم في مكان الحادث بالكامل وكنا نراكم”.

وأضاف سلامي: “رأيناكم في كل مكان، في الحصار الاقتصادي والحظر والهجمات الثقافية ومحاولات عزل إيران سياسيا وفي الفتن الداخلية، رأيناكم وما زلنا نراكم إلى اليوم”.

وختم سلامي بالقول: “أنتم لم تعرفوا الشعب الإيراني، لقد رأيتم في عملية (الوعد صادق 2) كيف انشقت سماؤكم وكيف عمل درعكم الصاروخي، هذه المرة ارتكبتم خطأ أيضا، ستذوقون الرد بطريقة لا تتصورونها”.