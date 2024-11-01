“لن تبقى لكم دبابات”.. حزب الله يتوعد جيش الاحتلال بصوت حسن نصر الله (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا، اليوم الجمعة، موجها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، يحمل عنوان “لن تبقى لكم دبابات”.

وأظهر “الفيديو” قدرات (حزب الله) الصاروخية المضادة للدروع، كما تضمن مشاهد لمقاتلي الحزب وهم يعملون على تجهيز منصات صواريخ وتذخيرها وعمليات الإطلاق، وبعض مشاهد لجنود الحزب بكامل جهوزيتهم وهم يحملون صواريخ “آر بي جي”.

واختتم “الفيديو” بصوت الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو يهدد قادة الاحتلال إذا قرروا التوغل في الأراضي اللبنانية، قائلا “إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان لن تبقى لكم دبابات”.

في السياق، أصيب 9 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة، الجمعة، إثر سقوط صواريخ في مستوطنة كرمئيل بالجليل الأعلى أطلقت من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في البلدة ومحيطها شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل ذلك بدقائق، أعلن جيش الاحتلال رصده 30 صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية على الجليل الأعلى، بعد تنبيهات عدة تم تفعيلها في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط.

وأكد بيان جيش الاحتلال أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، ورصد تحطمها في المنطقة.

عشرات القتلى في صفوف الاحتلال خلال أكتوبر المنصرم

وفي وقت سابق اليوم، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن 87 إسرائيليا قتلوا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، منهم 64 جنديا وعنصرا أمنيا و23 مدنيا على مختلف الجبهات، ما بين قطاع غزة جنوبا ولبنان شمالا.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام جاء ذكرها على هامش الاعتراف الإسرائيلي بمقتل 7 أشخاص، الخميس، في هجوم صاروخي من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل.

وفي وقت لاحق، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه خلال أكتوبر المنصرم، سقط 37 عسكريا إسرائيليا بالاجتياح البري للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وعلى الحدود الشمالية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مقتل 19 آخرين في قطاع غزة، فيما سقط العدد المتبقي من القتلى (31) في عمليات إطلاق نار ودهس، دون تحديد تفاصيل تلك العمليات.

تجدر الإشارة إلى أن (حزب الله) أعلن في بيان، أمس الخميس، أن أكثر من 95 قتيلا و900 جريح من العسكريين الإسرائيليين سقطوا منذ بدء التوغل البري في لبنان، مشيرا بالوقت ذاته إلى تدمير مقاتليه 50 آلية عسكرية إسرائيلية غالبيتها من الدبابات.