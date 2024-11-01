مستشار خامنئي يلوح بزيادة مدى صواريخ إيران الباليستية ومراجعة عقيدتها النووية

قال كمال خرازي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، اليوم الجمعة، إن إيران سترد على إسرائيل في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية بالقرب من طهران ومناطق أخرى في 26 أكتوبر/تشرين الأول، التي أعقبت الهجوم الإيراني على إسرائيل في 1 أكتوبر.

وأضاف خرازي أن من المرجح أن تزيد طهران نطاق صواريخها الباليستية، ومراجعة عقيدتها النووية وسط توتر متزايد مع عدوها اللدود إسرائيل، وتبادل الضربات الجوية معها.

وقال خرازي إن من المرجح أن تزيد طهران مدى صواريخها الباليستية إلى ما يتجاوز الحد الذي فرضته على نفسها وهو 2000 كيلو متر.

وقال إنه على الرغم من أن إيران تملك القدرة من الناحية الفنية على إنتاج الأسلحة النووية، فإنها مقيدة حاليًا بفتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، التي حظر بموجبها تطوير الأسلحة النووية.

تأتي تصريحات خرازي في الوقت الذي يرى فيه مسؤولون إيرانيون أن طهران ليست بحاجة إلى زيادة مدى صواريخها الباليستية إلى أكثر من 2000 كيلو متر، لأنها يمكن أن تصل بالفعل إلى القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.