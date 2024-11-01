مسح جوي واستهداف دقيق.. حزب الله يقصف تجمعات جيش الاحتلال في محيط مستوطنات “يفتاح أفيفيم” بالصواريخ (فيديو)

بث الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مقطعا مصورا، تضمن ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستوطنات “يفتاح، أفيفيم” ومنطقة الكواخ شمالي إسرائيل، بالصواريخ.

وفي تدوينة له، اليوم الجمعة، نشر الحزب عبر حسابه على منصة “تلغرام” لما قال إنها “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشدات لجيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنات يفتاح، أفيفيم، ومنطقة الكواخ شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية”.

وأظهرت المشاهد عددًا من الصواريخ وهي جاهزة على منصات الإطلاق، ومراحل المسح الجوي قبل استهداف المناطق المرصودة.

كما أظهرت المشاهد عددًا من مقاتلي (حزب الله) وهم يقومون بتجهيز منصات إطلاق الصواريخ، ومن ثم تذخيرها وإطلاقها اتجاه أهدافها.

في السياق، أصيب 9 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة، الجمعة، إثر سقوط صواريخ في مستوطنة كرمئيل بالجليل الأعلى أطلقت من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في البلدة ومحيطها شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل ذلك بدقائق، أعلن جيش الاحتلال رصده 30 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية على الجليل الأعلى، بعد تنبيهات عدة تم تفعيلها في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط.

وأكد بيان جيش الاحتلال أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، ورصد تحطمها في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن (حزب الله) في سلسلة بيانات، استهداف 3 مستوطنات شمالي إسرائيل بقصف صاروخي.

وأضاف الحزب أن المستوطنات التي استهدفها مقاتليه هي “كرمئيل” و”معالوت ترشيحا” و”كريات شمونة”.