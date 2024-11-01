شاهد: أتراك يقطعون الطريق أمام حاويات تجارية يقولون إنها تحمل بضائع إلى إسرائيل

قطع عشرات الأتراك، مساء الخميس، الطريق أمام حاويات تجارية يقولون إنها محملة ببضائع متجهة إلى إسرائيل، خلال مظاهرة في إسطنبول.

وردد المحتجون شعارات مناهضة لإسرائيل وقالوا “أرسلوا السفن إلى غزة، ليس إلى حيفا”.

🎥 اقتحم عدد من النشطاء الليلة الماضية ميناء أمبارلي في #إسطنبول وأوقفوا شاحنات تحمل حاويات لشركة الشحن الإسرائيلية ZİM كانت ذاهبة لتفريغ حمولتها في بواخر متجهة لميناء حيفا، وطالبوا بإيقاف هذه الشحنات ومنع بواخر هذه الشركة من الرسو في الموانئ التركية أسوة بما فعلته ماليزيا قبل… pic.twitter.com/5OT2fMhkKn — سنا ترك (@SenaTurkNews) November 1, 2024

وتأتي المظاهرة رغم أن وزارة التجارة التركية قد أعلنت في مايو/أيار الماضي أن أنقرة أوقفت الصادرات والواردات جميعها من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان الحظر “تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات”.

وأضاف البيان “تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة”، لكن هناك اتهامات تظهر بين حين وآخر أن الحكومة التركية لا تطبق القرار بشكل حاسم.

وبلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليارات دولار في عام 2023.