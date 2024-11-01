سياسة|قطاع غزة

شاهد: أتراك يقطعون الطريق أمام حاويات تجارية يقولون إنها تحمل بضائع إلى إسرائيل

A protest in solidarity with Palestinians on Friday at Beyazit Square in Istanbul. Turkey said it would suspend trade with Israel until a “permanent cease-fire” in the Gaza Strip.Credit...Dilara Senkaya/Reuters
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1/11/2024-|آخر تحديث: 1/11/202410:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قطع عشرات الأتراك، مساء الخميس، الطريق أمام حاويات تجارية يقولون إنها محملة ببضائع متجهة إلى إسرائيل، خلال مظاهرة في إسطنبول.

وردد المحتجون شعارات مناهضة لإسرائيل وقالوا “أرسلوا السفن إلى غزة، ليس إلى حيفا”.

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وتأتي المظاهرة رغم أن وزارة التجارة التركية قد أعلنت في مايو/أيار الماضي أن أنقرة أوقفت الصادرات والواردات جميعها من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان الحظر “تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات”.

وأضاف البيان “تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة”، لكن هناك اتهامات تظهر بين حين وآخر أن الحكومة التركية لا تطبق القرار بشكل حاسم.

وبلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليارات دولار في عام 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر

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