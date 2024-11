أوكرانيا تشن أكبر هجوم بطائرات مسيَّرة على موسكو حتى الآن

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنها أحبطت محاولة هجوم أوكراني باستخدام 70 طائرة مسيَّرة، جرى تدميرها فوق أراضي العاصمة موسكو ومقاطعات بريانسك وأوريول وكالوجا وكورسك وتولا.

ويُعَد هذا أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيَّرة على المدينة حتى الآن، مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات العاصمة مؤقتًا.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن الدفاعات دمرت الطائرات المسيَّرة في منطقتَي رامينسكيا وكولومنسكيا بإقليم موسكو، وكذلك في مدينة دوموديدوفو الواقعة جنوب غربي العاصمة.

ويبلغ عدد سكان إقليم موسكو أكثر من 21 مليون نسمة.

وقال أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، عبر قناته على تطبيق تليغرام إن شخصًا أصيب في هجوم أوكراني بطائرات مسيَّرة على المنطقة.

وكانت آخر مرة استهدفت فيها أوكرانيا منطقة رامينسكيا، التي تقع على بُعد 45 كيلومترًا جنوب شرقي الكرملين، في سبتمبر/أيلول، فيما كان يوصف بأنه أكبر هجوم أوكراني على العاصمة الروسية، عندما دمرت وحدات الدفاع الجوي 20 طائرة مسيَّرة.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) على تطبيق تليغرام “لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، جرى فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطارَي دوموديدوفو وجوكوفا” بدءًا من الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.

وأضافت الوكالة أن مطار شيريميتييفو في موسكو توقف مؤقتًا عن استقبال الرحلات الجوية بسبب هجوم بطائرة مسيَّرة.

وقال حاكما كالوجا وبريانسك الروسيتين إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيَّرة تسببت في إشعال النيران بالعديد من البنايات غير السكنية في المنطقتين الليلة الماضية.

وذكرت السلطات الروسية أن الدفاعات أسقطت 17 طائرة مسيَّرة فوق بريانسك.

No, this isn’t Kyiv – it’s Moscow, dealing with dozens of drones that made it through Russian air defenses from over 700 km away. Both sides are playing now. pic.twitter.com/dNFsjpnHWt

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) November 10, 2024