الحوثي: غارات أمريكية بريطانية استهدفت صنعاء وعمران شمالي اليمن

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات عدة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران ومناطق أخرى.

وأعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 7 غارات على محافظتَي صنعاء وعمران شمالي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، عبر منصة تليغرام، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 5 غارات على محافظة صنعاء.

وأوضحت أن 4 من هذه الغارات استهدفت منطقة جربان في مديرية سنحان، والخامسة على منطقة الحفا بالمحافظة ذاتها.

كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية -حسب القناة- غارتين على مديرية سفيان التابعة لمحافظة عمران شمالي اليمن.

وكانت الجماعة قد أعلنت، مساء أمس السبت، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على منطقتَي النهدين والحفا في العاصمة صنعاء.

تضامنًا مع غزة

وبدأت جماعة الحوثي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيَّرات، تضامنًا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتسببت هجمات الحوثي في تعطيل التجارة العالمية، إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيهها بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس، للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها البحرية.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًّا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.