القسام تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا بقذيفة “آر بي جي” واشتباك مباشر في بيت لاهيا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 15 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد من نوع “آر بي جي” “RPG”، تلاها هجوم عن قرب باستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

ووقع الهجوم غربي منطقة الشيماء شمالي بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، حيث أكدت الكتائب نجاحها في الاشتباك المباشر مع القوة المستهدفة.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.

ويوميا تعلن كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين بعمليات “نوعية” خلال معاركها البرية التي تخوضها ضد الجيش الإسرائيلي منذ إعلانه بدء التوغل بالقطاع في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما توثق الكتائب جانبا من تلك العمليات بالصوت والصورة.