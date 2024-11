المجلس النرويجي للاجئين: لبنان على حافة الانهيار

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، السبت، إن لبنان يقف على حافة الانهيار مع وجود مليون نازح جديد بسبب الحرب الدائرة، إضافة إلى 1.5 مليون لاجئ موجودين بالفعل في البلاد.

وأضاف إيغلاند في تصريحات نشرها على منصة إكس “ما أشهده هو أن الحرب عشوائية. مرة أخرى، الأطفال والأسر الأبرياء هم الذين يدفعون الثمن الأغلى للحرب العبثية بين إسرائيل وحزب الله”.

ونشر المسؤول النرويجي مقطعًا مصوَّرًا لآثار الدمار في لبنان.

Lebanon is at breaking point with 1 million new war displaced, on top of 1.5 million refugees.

What I witness is that the warfare is indiscriminate.

Again: it is the innocent children & families that are paying the heaviest price for the senseless Israel-Hezbollah war.

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) November 9, 2024