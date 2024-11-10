بأسراب من المسيرات والصواريخ.. حزب الله يهاجم مقر قيادة الفرقة 36 ويقصف قواعد إسرائيلية (فيديو)

بث (حزب الله) اللبناني، مشاهد قال إنها لاستهداف تحشّدات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدتي شبعا وكفرشوبا، اليوم الأحد.

وتضمنت المشاهد استطلاعًا جويًا للهدف قبل قصفه، وظهر فيه، حسب بيان الحزب (خيمتان، آليات مجنزرة، 4 دبابات، و”شادر” تمويه).

وفي بيان منفصل، قال (حزب الله) إنه شن هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانتحارية على قاعدة الناعورة (مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية).

وأشار إلى أنها تبعد عن الحدود اللبنانية 50 كيلو مترًا، جنوب غرب بحيرة طبريا، مؤكدًا تحقيق إصابات.

وبسرب من المسيّرات أيضًا، شن الحزب هجومًا على قاعدة حيفا البحرية (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولًا من الزوارق الصاروخية والغواصات) في خليج حيفا، مؤكدًا تحقيق إصابات.

ونفّذ (حزب الله)، اليوم الأحد، 25 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنوعت بين الهجوم بالمسيّرات والصواريخ على مستوطنات ومواقع إسرائيلية، كما شملت التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان.