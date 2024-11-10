“بيننا وبينكم الميدان”.. رسالة جديدة من حزب الله إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)
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10/11/2024-|آخر تحديث: 10/11/202412:19 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
وجَّه حزب الله اللبناني رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر مقطع مصوَّر، حمل عنوان “بيننا وبينكم الميدان”.
وبدأ المقطع القصير بالإشارة إلى غزو الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982، قائلًا إن جيش الاحتلال وصل إلى العاصمة بيروت خلال سبعة أيام.
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ثم أشار المقطع إلى حرب 2006، قائلًا إن جيش الاحتلال وصل إلى وادي الحجير جنوبي لبنان، بعد 33 يومًا.
ثم تحدَّث المقطع عن الحرب الدائرة الآن، قائلًا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقاتل في أطراف القرى والبلدات الحدودية بعد 40 يومًا من بدء المعارك البرية.
وأعلن حزب الله تصديه لمحاولات التوغل التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في مختلف المحاور.
وأكد الحزب في مقطع مصوَّر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقاتل في أطراف القرى والبلدات الحدودية، مما يعكس فشله في تحقيق أي إنجاز.
المصدر : الجزيرة مباشر