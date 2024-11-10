تأشيرات مجانية.. الكشف عن عدد اللبنانيين الذين دخلوا العراق خلال 44 يوما

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأحد، دخول أكثر من 18 ألف لبناني البلاد خلال 44 يومًا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي أن جهود الهيئة مستمرة، بالتعاون مع الدوائر العاملة، لاستقبال ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين على دفعات.

وأوضح أن استقبال العراق للبنانيين يأتي بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد منح تأشيرات دخول مجانية للبنانيين، وتقديم كل المساعدات الإنسانية والصحية.

ولفت متحدث الهيئة العراقية إلى أن عدد الوافدين منذ 27 من سبتمبر/أيلول الماضي حتى 10 من نوفمبر/تشرين الثاني الجارين بلغ أكثر من 18 ألف لبناني.

المنافذ الحدودية: عدد اللبنانيين الداخلين إلى العراق بلغ 18 ألفا pic.twitter.com/gvCRacnmr4 — واع (@INA__NEWS) November 10, 2024

مليون و400 ألف نازح

ووسَّعت إسرائيل، منذ 23 من سبتمبر الماضي، عدوانها على قطاع غزة، ليشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفًا وكثافة، كما بدأت غزوًا بريًّا في جنوبه.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إجمالًا عن 3136 شهيدًا و13979 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وينذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بين حين وآخر، لبنانيين في مناطق مختلفة خاصة في الجنوب بإخلاء مناطقهم استعدادًا لمهاجمتها بادعاء أنها قريبة من منشآت لحزب الله.

وشهدت مناطق عدة في لبنان حركة نزوح هربًا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة، أدت إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.