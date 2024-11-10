حزب الله يقصف قاعدة “حيفا التقنية” بصواريخ “فادي” و”نصر 1″ (فيديو)

عرض (حزب الله) اللبناني مقطعا مصورا، اليوم الأحد، لقصف قاعدة “حيفا التقنية” التابعة للجيش الإسرائيلي بصواريخ “فادي” وصواريخ “نصر 1″، يوم الجمعة الماضي.

وقال الحزب في بيان، الجمعة الماضية إنه استهدف “قاعدة حيفا التقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة”.

كما ذكر (حزب الله)، أمس السبت، أنه استهدف القاعدة بصلية من الصواريخ النوعية.

وأعلن الحزب استهداف القاعدة للمرة الأولى يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بصلية من الصواريخ النوعية.