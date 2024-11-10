حماس توجه رسالة للقمة العربية الإسلامية في الرياض (فيديو)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سلاح التجويع والتعطيش ضد أهالي قطاع غزة بمنع الغذاء والماء والدواء، في ظل إبادة مستمرة لأكثر من عام، ضمن تنفيذ خطة جنرالاتها”.

وقال أسامة حمدان القيادي بالحركة في كلمة متلفزة مسجلة، اليوم الأحد، بشأن آخر تطورات الحرب التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة وجريمة التجويع في شمال القطاع، إن “الاحتلال لا يزال يمارس سلاح التجويع والتعطيش ضد شعبنا في قطاع غزَّة، ويمنع عنهم الغذاء والماء والدواء والعلاج”.

أبرز ما جاء في كلمة أسامة حمدان

ندعو قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الرياض غدا إلى تشكيل تحالف من أجل تمكين شعبنا من كافة حقوقه.

ندعو قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الرياض غدا إلى اتخاذ قرارات جادة للضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان.

نثمن موقف الدول الـ50 بقيادة تركيا التي طالبت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة لإسرائيل.

ندعو إلى تصعيد كل أشكال التضامن والتأييد والتعبير عن رفض العدوان والإبادة الجماعية.

استمرار الإدارة الأمريكية في دعم العدو بالسلاح يحمّلها المسؤولية القانونية والسياسية عن حرب الإبادة التي يرتكبها ضد المدنيين في غزة.

نجدد مطالبتنا بطرد سفراء إسرائيل من الدول العربية والإسلامية.

على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل عاجل لتجريم الاحتلال ومحاكمته ككيان معاد للإنسانية.