إصابة مباشرة لصالة طعام.. حزب الله يضرب منطقة صناعية في الجليل وكريات شمونة بالصواريخ (شاهد)

أدى القصف الصاروخي لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إلى إصابة مباشرة بصالة طعام في المنطقة الصناعية بمستوطنة “تل حاي” في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية لقطات توثّق أضرارًا جسيمة بمبنى بالقرب من كريات شمونة في آخر وابل صاروخي على المنطقة.

נזק כבד נגרם למבנה ליד קריית שמונה במטח הרקטות האחרון לאזור@rubih67 @CBeyar (צילום: עמרי סבר) pic.twitter.com/3Gi3n2eN2t — כאן חדשות (@kann_news) November 10, 2024

وكان حزب الله قد أعلن أنه استهدف بالصواريخ مصنعًا للصناعات العسكرية في تل أبيب، و4 قواعد عسكرية ومدينتَي صفد ونهاريا و8 مستوطنات شمالي إسرائيل، بعضها لأكثر من مرة.

وأضاف في بيانات متتالية على تليغرام أنه استهدف كذلك 5 تجمعات لجنود ومرابض مدفعية شمالي إسرائيل، وأسقط مسيَّرة إسرائيلية جنوبي لبنان، مما يرفع عدد الهجمات التي نفذها، السبت، إلى 27.

وقال الحزب إنه قصف المستوطنة مرتين برشقات صاروخية، وأوضح أن القصف جاء في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال.

70 صاروخًا

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، إنه رصد نحو 70 صاروخًا أطلقها حزب الله من لبنان اتجاه مناطق الشمال منذ صباح السبت.

وجراء ذلك، دوت صفارات الإنذار بأنحاء واسعة من شمالي إسرائيل، بما شمل مدن عكا ونهاريا وصفد وحيفا ومنطقة خليج حيفا.

إضافة إلى العديد من مستوطنات وبلدات بالشمال بينها: كريات شمونة، ومرغليوت، وميرون، وإيفن مناحم، وبرعم، والكريوت، وكفار مساريك، وكفار زيتيم، وعين همفراتس، وشلومي، وبتست، وغيشر هزيف، وليمان، والمنطقة الصناعية ميلؤوت، وبن عامي، ومتسوبا، والمزرعة، وعفرون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخًا سقط في مستوطنة “إيفن مناحيم” بالجليل الغربي، أسفر عن أضرار كبيرة في إحدى مزارع الدواجن بالمنطقة.