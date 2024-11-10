شاهد: الشرطة الهولندية تسحل امرأة وتعتقل متظاهرين متضامنين مع غزة

اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، عددًا من المتظاهرين المعارضين للعدوان الإسرائيلي غزة ولبنان.

وتظاهر عدد من المتضامنين مع فلسطين في ساحة “دام” وسط أمستردام، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالإبادة الجماعية.

وأظهرت مشاهد خاصة بالجزيرة مباشر، لحظة قيام أفراد من الشرطة الهولندية ارتدوا لباسا مدنيا بسحل واعتقال امرأة شاركت في المظاهرة.

وجاءت المظاهرة بعد يومين من اشتباكات دامية بين جماهير نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي مع عرب في أمستردام شعروا بالغضب من قيام الجماهير الإسرائيلية بنزع الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات عنصرية ومؤيدة للعدوان على قطاع غزة ولبنان.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية بدء بعض العرب في هولندا بالهجوم على الجماهير الإسرائيلية، واتهمتهم بـ”معاداة السامية”، لكن مشاهد بثها مراسل هولندي نفت هذه الادعاءات.

وظهرت الجماهير الإسرائيلية في “الفيديو” وهي تجوب الشوارع بالعصا، بالإضافة لاعتدائهم على الشرطة.

ولا تزال السلطات الهولندية تحتجز 4 أشخاص، بينهم قاصران، على إثر الاشتباكات، ويواجه المحتجزون اتهامات بتكدير السلم العام.