سياسة|هولندا

شاهد: هولندي يوثق لحظة هجوم الجماهير الإسرائيلية على السكان والمارة في أمستردام

مراسل هولندي يوثق اللحظات الأولى من اشتباكات الجماهير الإسرائيلية مع السكان
10/11/2024-|آخر تحديث: 10/11/202406:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثّق صانع المحتوى ومقدم البرامج الهولندي “بيندر” عبر حساباته على المنصات، لقطات من بدء أعمال الشغب التي تسبب فيها جماهير نادي مكابي تل أبيب بالعاصمة أمستردام، أول أمس، عقب مباراتهم أمام فريق أياكس ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

وتمكن بيندر من نقل مشاهد أكدت أن مشجعي مكابي الإسرائيليين هم من حرضوا على العنف ضد العرب والمناصرين لفلسطين.

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كما وثقت المشاهد لحظة قيام عدد من الجماهير الإسرائيلية بحمل الأنابيب المعدنية والهراوات الخشبية والحجارة بحثًا عن المحتجين ضدهم لضربهم.

مشجعو نادي مكابي الإسرائيلي وعمليات شغب في أمستردام
مشجعو نادي مكابي الإسرائيلي وعمليات شغب في أمستردام (الأناضول)

وأظهرت القصة المنشورة عبر قناة بيندر، هروب النساء والأطفال خوفًا من عنف المشجعين الذين ظهروا مرتدين قميص النادي الإسرائيلي، كما هاجموا عشرات ضباط فض الشغب الموجودين.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، بدء بعض العرب في هولندا بالهجوم على الجماهير الإسرائيلية، واتهمتهم بـ”معاداة السامية”، لكن المشاهد التي بثها المراسل الهولندي تنفي هذه الادعاءات، وهو ما كان مطابقًا لشهادة الكثير من المتظاهرين العرب، الذين أكدوا بدأ الجماهير الإسرائيلية بإزالة الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات عنصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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