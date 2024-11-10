“عارفين هولندا؟”.. فيلم كوميدي يتصدر المنصات العربية بعد أحداث أمستردام (فيديو)

تصدَّر الفيلم الكوميدي “همّام في أمستردام”، منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ربط مدونون بين أحداث وأغنيات الفيلم الذي عُرض للمرة الأولى عام 1999، والأحداث التي شهدتها العاصمة الهولندية، بعد مباراة كرة قدم شارك فيها فريق إسرائيلي مع فريق أياكس.

“عارفين هولندا”

وتصدرت أغنية “عارفين هولندا؟” قائمة الترند بعد أن شاركها ناشطون عرب عبر منصة “تيك توك” للسخرية من المشجعين الإسرائيليين، بعد صدام واشتباكات بالأيدي، على خلفية ما وُصفت بأنها “تصرفات استفزازية”، وإطلاقهم شعارات معادية للعرب والفلسطينيين.

مشجعو نادي مكابي حيفا الإسرائيلي يحاولون إحراق أعلام #فلسطين و #هولندا وهم يهتفون “غزة مقبرة” بملعب تيدي في القدس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/QbKTxaWnXk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2024

تعليق محمد هنيدي

وعلّق عدد من أبطال فيلم “همّام في أمستردام” على تلك الأحداث، حيث أعاد الممثل الكوميدي محمد هنيدي مشاركة أغنيته في الفيلم على حسابه الرسمي بفيسبوك، وحققت أكثر من مليون مشاهدة في ساعات قليلة، وعلّق عليها قائلًا “عارفين هولندا؟”.

أما الفنان محمود البزاوي، أحد نجوم الفيلم، فشارك صورة تجمعه مع هنيدي وأحمد السقا من الفيلم، وكتب معها “وديت الريش فين؟” (وهي عبارة مأخوذة من الفيلم) بعلم المغرب.

وأعرب الفنان أيمن الشيوي، الذي ظهر بدور شخصية إسرائيلية “يودا” في الفيلم، عن سعادته بتفاعل الجمهور مجدَّدًا مع دوره، إلا أنه ذكر “لا أحب تكرار هذه الشخصية لأنني فنان عربي وأحب فلسطين وأعمالي المصرية”.

بعد تصدر فيلم همام في أمستردام للتريند بعد أحداث هولندا.. أيمن الشيوي: مبسوط ولا أحب تكرار هذه الشخصية pic.twitter.com/0gEXn7PD8q — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) November 8, 2024

“إحنا ساميين هنعادي نفسنا ازاي؟!”

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوَّرًا لـ”يودا” وهو يتهم هنيدي الذي ظهر بدور “همّام” والعرب بأنهم “أعداء السامية”، ليرد عليه همّام في الفيلم قائلًا “إحنا ساميين هنعادي نفسنا إزاي؟! نسيتوا نفسكم؟ أنتم تفترون على الأطفال العرب يوميًّا يا جزّارين”.

عرض الفيلم مع تطورات الأحداث

ونشر مدونون مصريون صورًا تُظهر إعادة قنوات مصرية عرض الفيلم مجدَّدًا على بعض الفضائيات، وكتب المدون إسلام عبد الستار “في قنوات دلوقتي عارضه فيلم (همام في أمستردام) بمناسبة اللي حصل للإسرائيليين هناك”.

وكتب آخر عبر إكس بطريقة طريفة “أغنية عارفين هولندا دي لازم يغنيها كل مشجعي الكورة العرب وألتراس كل الأندية العربية في جميع المباريات القادمة”.

بينما علّق الكاتب عمرو عز ساخرًا “حد شاف فيلم همام في أمستردام؟ أصل هما بيقولوا الجزء الجديد حكاية متتوصفش، بحبكم بزاف”.

فيلم “همّام في أمستردام”

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية “همّام”، الذي يعيش في حارة شعبية ويعانى البطالة، فيقرر السفر إلى خاله المقيم في هولندا منذ سنوات، وهناك يفقد نقوده وجواز سفره، لكنه يقرر البدء من الصفر ومواجهة كل الصعوبات حتى يحقق حلمه.