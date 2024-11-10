عملية نوعية للمقاومة.. ضرب تجمعات ومواقع إسرائيلية في بيت لاهيا بالصواريخ والهاون (شاهد)

بثت قوات الشهيد عمر القاسم -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- مشاهد لتنفيذ مقاتليها، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين- هجومًا على تجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي شمال غرب بيت لاهيا في شمالي قطاع غزة، باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون.

كما بثت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد أخرى لاستهداف مستوطنة “نتيف عتسراه” شمال بيت لاهيا بعدد من الصواريخ والقذائف، بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني.

وبينما تعلن إسرائيل جانبًا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا صارمًا على معظم الخسائر، حسب مراقبين.