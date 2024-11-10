قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا جنوب دمشق (فيديو)

قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن هجوما إسرائيليا استهدف مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، اليوم الأحد.

وأفاد تلفزيون النظام السوري، في بيان، باستشهاد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 20 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية في السيدة زينب بريف دمشق.

وبوقت سابق، أفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق وأنه يجري التحقق من طبيعتها.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي الذي عادة ما يلتزم الصمت بشأن غاراته المتكررة على سوريا.

لكن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ادّعى سابقا في منشور عبر منصة إكس، مهاجمة مستودعات أسلحة ومقار يستخدمها حزب الله اللبناني في سوريا.

ويأتي الهجوم، بعدما قالت (سانا) منتصف ليل الجمعة/فجر السبت، إن عددا من الجنود السوريين أصيب في “عدوان” إسرائيلي في محيط مدينة السفيرة قرب حلب وإدلب.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أن “عدوانا جويا” استهدف “عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

تجدر الإشارة إلى ان منطقة “السيدة زينب” تعرضت لعشرات الغارات خلال العام الجاري، استهدفت العديد من المزارع والمقرات التي تقول إسرائيل إنها مقرات للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011 والنزاع الذي أعقبها، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الغارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الاشتباكات في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بدءًا من 23 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت تل أبيب إن هدفها منع حزب الله من نقل “وسائل قتالية” من سوريا إلى لبنان.