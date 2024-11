“كوميديا درجة ثالثة”.. وزير الخارجية الإيراني يعلّق على اتهام بلاده بمحاولة اغتيال ترامب

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهامات الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ووصف الاتهامات بأنها “ملفقة”.

وكتب عراقجي على إكس “بما أنه ليس هناك قاتل في الواقع، يُجلَب كتّاب السيناريو لتأليف كوميديا من الدرجة الثالثة”.

وتساءل عراقجي “كيف يمكن لشخص عاقل أن يصدّق أن قاتلًا مفترضًا يجلس في إيران، ويتحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي عبر الإنترنت؟”.

Remember the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran right after our President’s inauguration? Everyone knows who did it and why.

Now, with another election, a new scenario is fabricated with the same goal: as a killer does not exist in reality, scriptwriters are brought in…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 9, 2024