“كوميديا درجة ثالثة”.. وزير الخارجية الإيراني يعلّق على اتهام بلاده بمحاولة اغتيال ترامب

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهامات الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ووصف الاتهامات بأنها “ملفقة”.

وكتب عراقجي على إكس “بما أنه ليس هناك قاتل في الواقع، يُجلَب كتّاب السيناريو لتأليف كوميديا من الدرجة الثالثة”.

وتساءل عراقجي “كيف يمكن لشخص عاقل أن يصدّق أن قاتلًا مفترضًا يجلس في إيران، ويتحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي عبر الإنترنت؟”.

Remember the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran right after our President’s inauguration? Everyone knows who did it and why. Now, with another election, a new scenario is fabricated with the same goal: as a killer does not exist in reality, scriptwriters are brought in… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 9, 2024

وقالت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة، إن واشنطن اتهمت رجلًا إيرانيًّا بأن له صلة بما يقال إنه مخطط أمر به الحرس الثوري الإيراني لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأضافت الوزارة في بيان أن المتهم، ويدعى فرهاد شاكري، أبلغ سلطات إنفاذ القانون “بأنه كُلف في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بتقديم خطة لقتل ترامب”.

وذكرت الوزارة أن شاكري (51 عامًا) تابع للحرس الثوري الإيراني، يقيم في طهران. وقالت إنه هاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلًا قبل ترحيله في عام 2008 تقريبًا بعد إدانته بالسرقة.

وقال ممثلو ادعاء إن شاكري طليق، ويُعتقد أنه موجود في إيران.

كما وُجهت اتهامات إلى اثنين من سكان نيويورك، كان شاكري قد التقى بهما في السجن، هما كارلايل ريفيرا وجوناثان لودهولت، على خلفية مساعدته في التخطيط لقتل مواطنة أمريكية من أصل إيراني في نيويورك.