مستويات جوع كارثية.. تحذير أممي من مأساة بشمال غزة و3500 طفل معرَّضون للموت (فيديو)

توقع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن تستفحل المجاعة في شمالي قطاع غزة.

وقال لازاريني في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس “تم استغلال الجوع سلاحًا من قِبل إسرائيل” في الحرب على غزة.

وأضاف “ما يُسمح بدخوله إلى غزة لا يكفي، إذ يبلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًّا نحو 30 شاحنة”، وهو يمثل ما يزيد قليلًا على 6% من الاحتياجات اليومية للأهالي هناك.

وأشار إلى أن هذا “يؤدي إلى حرمان الناس في غزة من الأساسيات بما في ذلك الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة”.

وشدَّد لازاريني على الحاجة إلى إرادة سياسية لزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، والسماح لقوافل المساعدات بالتوجه إلى شمال غزة بشكل منتظم ومتواصل.

Sadly, this is not a surprise.#famine is likely happening in northern #Gaza

This is man made.

Hunger has been weaponized by the State of Israel.

This deprives people in Gaza of the basics including food to survive.

