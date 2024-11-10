نتنياهو: مكتبي يتعرض للهجوم وطوفان من التسريبات (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن مكتبه يتعرض لهجوم شرس، و”طوفان” من التسريبات “تهدد الدولة في ظل الحرب الجارية”.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي “منذ بداية الحرب هناك طوفان من التسريبات الخطيرة، وهي تترافق مع أكاذيب، كما نتعرض نتعرض لطوفان من التسريبات في أوج المفاوضات”.

وأوضح نتنيناهو أن هذه التسريبات تمنح “حماس” وحزب الله اللبناني “معلومات خطيرة” حول مفاوضات إنهاء الحرب وتبادل الأسرى.

ووجه نتنياهو انتقادات لوسائل الاعلام قائلًا “بينما أواجه أنا والحكومة الأعداء الذين يريدون تدميرنا من مختلف الساحات، فإننا الآن وفي مواجهة جبهة أخرى بقوة أكبر، وهي؛ الأخبار الكاذبة التي تنشرها وسائل الإعلام”.

ويرى نتنياهو أن ما اعتبرها أخبارًا كاذبة تأتي ضمن أجندة لإضعاف الدولة والمساس بقيادتها، مؤكدًا “هذا لن يردعني”، وتابع “إنني أكثر تصميما من أي وقت مضى على قيادتنا إلى النصر المطلق”.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أسبوع من تسريب معلومات ووثائق من مكتبه بعضها يتعلق بأمور أمنية حساسة، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، من بينها وثائف تتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

والخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مسؤوليْن في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضعان للتحقيق بشأن احتمال تورطهما في تسريب معلومات حساسة تتعلق بجهة أمنية.