سياسة|لبنان

وحيدا بوجه فرقة إسرائيلية.. لبنانية تشيد ببطولة زوجها الشهيد بعد ظهوره مشتبكا مع قوات الاحتلال (فيديو)

“قلت من هذا البطل؟ طِلع زوجي”

صورة للزوج الشهيد أثناء اشتباكه مع جنود الاحتلال (منصات التواصل)
10/11/2024-|آخر تحديث: 10/11/202404:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تدوينة مؤثرة لزوجة لبنانية وصفت زوجها بأنه “بطل”، بعد أن تعرفت عليه من خلال مشاهد التقطتها مسيَّرة إسرائيلية، بينما كان مشتبكًا مع قوة تابعة للاحتلال في جنوبي لبنان.

ونشرت الزوجة “فاطمة طراد” عبر حسابها على فيسبوك مقطعًا مصوَّرًا، يُظهر اشتباك مقاتلَين من خلف سيارة قبل استهدافهما بمسيَّرة إسرائيلية.

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“من هذا البطل؟”

وكتبت إلى جانب المقطع الذي حاز تداولًا واسعًا على المنصات الرقمية “مر عليَّ هذا الفيديو كثيرًا، وقلت: من هذا البطل؟ طِلع زوجي علي حب الله”.

وحازت اللقطة آلاف المشاهدات والتعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بثبات المرأة وصمودها رغم استشهاد زوجها في اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

“من يملك هذه الروحية كيف يُهزم؟”

وعلّقت الصحفية إسراء الفاس قائلة “هذا ما نشرته فاطمة طراد زوجة الشهيد علي حب الله، هذا تفاخر وتَباهٍ بما نقدّم وبما يسطر أبطالنا، من يملك هذه الروحية كيف يُهزم؟!”.

“هيهات منا الذلة”

وغردت الكاتبة آمال خليل “يظنون أن نزع المقاومة من عنق هذه الصبية تسوية، ألا يعلمون أن الروح الجنوبية العلوية ارتفاق بين الدم والنخاع، هيهات منا الذلة”.

“وحده مقابل فرقة كاملة”

ودوَّن هيثم عبد الله عبر حسابه بفيسبوك “الأخت اللبنانية هنا تنعى زوجها الشهيد حيث كان وحده مقابل فرقة كاملة”.

صمود وصبر

وعلّقت أخرى بالقول “شيء صعب ومؤثر جدًّا أن ترى زوجة زوجها وهو يقاتل في ساحة المعركة ثم يستشهد”، بينما تساءلت مدونة باسم (نهاد) عبر إكس “ما هذا الشعب العظيم؟ وما هذه البيئة”، في إشارة إلى الصمود والصبر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نشر المقطع المصوَّر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزعم إنه يوثق “مخربين” من حزب الله اللبناني وهم يختبئون تحت شاحنة، ويطلقون النار اتجاه قواته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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