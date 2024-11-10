وحيدا بوجه فرقة إسرائيلية.. لبنانية تشيد ببطولة زوجها الشهيد بعد ظهوره مشتبكا مع قوات الاحتلال (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تدوينة مؤثرة لزوجة لبنانية وصفت زوجها بأنه “بطل”، بعد أن تعرفت عليه من خلال مشاهد التقطتها مسيَّرة إسرائيلية، بينما كان مشتبكًا مع قوة تابعة للاحتلال في جنوبي لبنان.

ونشرت الزوجة “فاطمة طراد” عبر حسابها على فيسبوك مقطعًا مصوَّرًا، يُظهر اشتباك مقاتلَين من خلف سيارة قبل استهدافهما بمسيَّرة إسرائيلية.

“من هذا البطل؟”

وكتبت إلى جانب المقطع الذي حاز تداولًا واسعًا على المنصات الرقمية “مر عليَّ هذا الفيديو كثيرًا، وقلت: من هذا البطل؟ طِلع زوجي علي حب الله”.

وحازت اللقطة آلاف المشاهدات والتعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بثبات المرأة وصمودها رغم استشهاد زوجها في اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

“من يملك هذه الروحية كيف يُهزم؟”

وعلّقت الصحفية إسراء الفاس قائلة “هذا ما نشرته فاطمة طراد زوجة الشهيد علي حب الله، هذا تفاخر وتَباهٍ بما نقدّم وبما يسطر أبطالنا، من يملك هذه الروحية كيف يُهزم؟!”.

"مرق كتير قدامي هالفيديو وقول شو بطل،

طلع زوجي💛✌️".

هذا ما نشرته فاطمة طراد زوجة الشهيد علي حب الله. هذا التفاخر والتباهي بما نُقدم وبما يُسطر أبطالنا يحصل في الوقت الذي يطل فيه لبنانيو "الأستاذ أفيخاي" ويسألوننا بسخرية وانتشاء بصور الدمار والنزوح: "اذا كان هذا انتصار.. فمتى… pic.twitter.com/777bkVnSQU — Israa Alfass 🔻 إسراء الفاس (@Israa_Alfass) November 8, 2024

“هيهات منا الذلة”

وغردت الكاتبة آمال خليل “يظنون أن نزع المقاومة من عنق هذه الصبية تسوية، ألا يعلمون أن الروح الجنوبية العلوية ارتفاق بين الدم والنخاع، هيهات منا الذلة”.

كتبت فاطمة طراد، تعليقا على مقطع لمقاوم مشتبك، ترصده المسيرة:

"مرق كتير قدامي هالفيديو وقول شو بطل،

طلع زوجي".

الشهيد علي حب الله..

ويظنون أن نزع المقاومة من عنق هذي الصبية..تسوية

ألا يعلمون أن الروح الجنوبية العلوية الحسينية، ارتفاق بين الدم والنخاع….#هيهات_منا_الذلة pic.twitter.com/Z4IRauTaF6 — امال خليل (@AmalKhalil83) November 8, 2024

“وحده مقابل فرقة كاملة”

ودوَّن هيثم عبد الله عبر حسابه بفيسبوك “الأخت اللبنانية هنا تنعى زوجها الشهيد حيث كان وحده مقابل فرقة كاملة”.

💔😢شو صعب ومؤثر أنسانة تشوف ڤيديو زوجها بساحة المعركة ويستشهد https://t.co/2Z3VzsHrOl — espérance (@EsperanceHala) November 8, 2024

صمود وصبر

وعلّقت أخرى بالقول “شيء صعب ومؤثر جدًّا أن ترى زوجة زوجها وهو يقاتل في ساحة المعركة ثم يستشهد”، بينما تساءلت مدونة باسم (نهاد) عبر إكس “ما هذا الشعب العظيم؟ وما هذه البيئة”، في إشارة إلى الصمود والصبر.

بكيت بس قريت شو كاتبة فاطمة طراد

يا الله شو هالناس وشو هالبيئة وشو هالشعب هيدا ❤️ https://t.co/CFxqJdkK5n — نُهاد (@nohad_gh) November 8, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نشر المقطع المصوَّر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزعم إنه يوثق “مخربين” من حزب الله اللبناني وهم يختبئون تحت شاحنة، ويطلقون النار اتجاه قواته.