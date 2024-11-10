23 شهيدا في جبل لبنان.. غارات إسرائيل تقتل مسعفين وتشعل حرائق جنوبا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد 23 شخصًا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 6 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة علمات في محافظة جبل لبنان.

وأوضحت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية تسببت أيضًا في استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين في بلدة مشغرة بمنطقة سهل البقاع الغربي في وقت متأخر من مساء السبت، كما استشهد شخص وأصيب أربعة بغارة على بلدة سحمر في المنطقة ذاتها خلال الليلة نفسها.

استشهاد 3 مسعفين في صيدا

كما لقي ثلاثة مسعفين لبنانيين مصرعهم، اليوم، إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن “العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا تابعًا للهيئة الصحية الإسلامية – الدفاع المدني في عدلون”، مما أدى إلى استشهاد المسعفين الثلاثة.

وأدانت وزارة الصحة اللبنانية ما وصفته بجريمة حرب، وقالت إن استهداف المسعفين يُعَد تصعيدًا للعنف، ويخالف القوانين والأعراف الدولية التي تُلزم بحماية الطواقم الطبية خلال النزاعات.

البقاع

وحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة، فقد ارتفع عدد ضحايا القطاع الصحي إلى 179 شهيدًا و306 جرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يوم السبت.

وفي الأثناء، استشهد 4 لبنانيين وأصيب 6، اليوم، جراء غارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية على بلدتَي مشغرة وسحمر في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان.

أضرار جسيمة

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة، وأسفرت في حصيلة نهائية عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح. كما أضاف المركز في بيان آخر أن غارة أخرى على بلدة سحمر، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح.

وشن الطيران الإسرائيلي، صباح الأحد، 5 غارات على مناطق متفرقة في البقاع الغربي، مما أسفر عن تدمير عدد من المنازل وحدوث أضرار مادية جسيمة في المناطق المستهدَفة.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالًا عن 3 آلاف و136 شهيدًا و13 ألفًا و979 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلًا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلَنة.