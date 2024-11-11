سياسة|اليمن

إسرائيل: اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن واندلاع حرائق غرب القدس (فيديو)

صافرات الإنذار دوّت في القدس والخليل

عشرات الآلاف اضطروا للرحيل بعد حرائق واسعة في الشمال
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11/11/2024-|آخر تحديث: 11/11/202411:53 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، باندلاع حرائق، صباح اليوم الاثنين، في منطقة “بيت شيمش” الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة.

وبثّت الهيئة لقطات لاشتعال النيران، وقالت إنه يجري فحص ما إذا كانت الحرائق ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية أطلقها الجيش لإسقاط صاروخ أُطلق من اليمن أم لا.

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وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن سلاح الجو “اعترض صاروخًا بالستيًا أطلق من اليمن قبل أن يعبر الأراضي الإسرائيلية”.

وبحسب هيئة البث، دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق بينها بيت شيمش ومستوطنات قضاء الخليل “ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقايا الصواريخ، لأنها قد تحتوي على متفجرات”.

اعتراض 4 مسيّرات قادمة من الشرق

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه “خلال الليل، اعترض جيش الدفاع 4 طائرات بدون طيار (مسيّرات) كانت في طريقها من الشرق، تم اعتراض اثنتين منها قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وسبق ذلك إعلان جيش الاحتلال انطلاق صفارات الإنذار في بيت شيمش ومناطق أخرى قرب القدس. وكان الجيش قال في بيان سابق، إنه رصد صاروخًا عبر من جهة الشرق باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي

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