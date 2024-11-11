الحوثيون: استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي قاعدة عسكرية جنوب شرق يافا

قالت جماعة أنصار الله الحوثي، إنها استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا، وذلك في أعقاب إعلان الاحتلال اعتراضه صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.

وذكرت الجماعة في بيان أنه “انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة “ناحال سوريك” العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، مما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف”.

وأضاف البيان: “نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي “فلسطين2″ وحقق هدفه بفضل الله”.

وأكد البيان أن “القوات المسلحة اليمنية وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان سوف تواصل عملياتها العسكرية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

جيش الاحتلال يعترف

وأعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أنه يعمل على إخماد حرائق اندلعت في بيت شيمش غرب القدس ناتجة عن “شظايا صواريخ اعتراضية أو صواريخ”، في حين أكد الجيش اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأكد بيان جهاز الإطفاء في منطقة القدس أن عناصره “يعملون على إخماد الحرائق.. وتوازيًا مع عمليات إخماد النيران، يقوم عناصر الإطفاء بعمليات مسح إضافية في المنطقة للتحقق من عدم وجود حرائق أخرى وأضرار تسببت فيها شظايا صواريخ اعتراضية/صواريخ”.

وقال الجيش إن الحرائق سببها “شظايا” ناتجة عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. وبحسب بيان عسكري، قام سلاح الجو “باعتراض مقذوف كان يتجه نحو إسرائيل من اليمن”، مؤكدًا أن الاعتراض تمّ “قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية”.

هجمات أمريكية بريطانية على اليمن

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي أن التحالف الأمريكي البريطاني شن، فجر الاثنين، 9 غارات على محافظتي عمران وصعدة شمالي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 7 غارات على محافظة عمران، وأوضحت أن الغارات استهدفت مديرية حرف سفيان، كما شُنت غارتان على منطقة الرحبة بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة في شمال البلاد.