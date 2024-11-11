المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال ومواقعه في شمال غزة ونتساريم (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانات منفصلة، اليوم الأحد، عن عدد من العمليات التي نفذتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفيما يلي ملخص للعمليات التي تم الإعلان عنها:

ألوية الناصر صلاح الدين

عرضت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، مشاهد لعملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، لقصف تجمع جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرق المحافظة الوسطى بصاروخين من نوع (107 ملم)، يوم السبت.

كما أعلنت “ألوية الناصر صلاح الدين” قصف مركز قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال داخل الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون من عيار (60 ملم نظامي)، بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

كتائب الشهيد عز الدين القسام

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تنفيذ العمليات التالية:

الاشتباك مع قوة راجلة من جيش الاحتلال وإيقاع أفرادها بيت قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمالي القطاع.

استهداف قوة راجلة قوامها 15 جنديًا بقذيفة “آر بي جي” مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

استهداف ناقلتي جند بقذيفتي “الياسين 105” و”تاندوم”، واستهداف جرافة عسكرية بعبوة “رعدية” قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ، قصف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

، قصف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل. قصف قوات الاحتلال داخل موقع الرشيد للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

قوات الشهيد عمر القاسم

عرضت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاهد لاستهداف تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعها شمال غرب بيت لاهيا في شمالي قطاع غزة، باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

كما تضمن المقطع مشاهد أخرى لاستهداف مستوطنة “نتيف عتسراه” شمال بيت لاهيا بعدد من الصواريخ والقذائف، بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني.

كتائب المجاهدين

أعلنت كتائب المجاهدين استهداف مقر للقيادة والسيطرة تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بصواريخ من نوع (حاصب 111).