انطلاق القمة العربية الإسلامية في الرياض.. الحرب في فلسطين ولبنان تتصدر جدول الأعمال (فيديو)

انطلقت القمة العربية الإسلامية، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ومشاركة وفود 57 دولة إسلامية.

وتأتي القمة امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وتناقش آليات متابعة تنفيذ قرارات قمة 2023 ووقف الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان ودول أخرى بالمنطقة.

وكان من أهم مخرجات قمة العام الماضي، إنشاء مجموعة اتصال بشأن غزة تضم تركيا والسعودية ومصر والأردن وقطر وفلسطين وإندونيسيا ونيجيريا، وتواصل مجموعة الاتصال العمل على وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والتوصل إلى حل الدولتين.

فلسطين: قمة الرياض مهمة

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القمة العربية الإسلامية، التي انطلقت أعمالها في الرياض، الاثنين، لها أهمية بالغة من حيث المكان والزمان، ومن حيث دورها في الضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأكدت الخارجية أهمية المخرجات المتوقعة من القمة، وترجمتها إلى برنامج عمل وحراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي، لتحقيق الوقف الفوري لحرب الإبادة والعدوان الإسرائيلية.

وشددت على أن المطلوب وقف العدوان الإسرائيلي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري للعدل الدولية.

المشاركون في قمة الرياض

يشارك أكثر من 50 من قادة وزعماء ومسؤولي ووزراء وممثلي بلدان عربية وإسلامية، في القمة العربية الإسلامية بالرياض، ومن بين المشاركين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس فلسطين محمود عباس.

وكذلك رؤساء كل من قرغيزستان، وطاجكستان، والمالديف، وموريتانيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، والصومال، وليبيا، واليمن، والسودان، وسوريا.

ويشارك فيها أيضا ولي العهد الكويتي، ونائب رئيس الإمارات، والنائب الأول للرئيس الإيراني، ورؤساء وزراء لبنان، وباكستان، وماليزيا، والمغرب، والعراق.

وقد استضافت الرياض، الأحد، اجتماعًا وزاريًّا عربيًّا إسلاميًّا تحضيريًّا للقمة العربية الإسلامية، وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.