بعد أيام من تأكيده ضرورة اعتقال نتنياهو.. فتح تحقيق مع كريم خان بمزاعم “سوء السلوك الجنسي”

أعلنت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنها تسعى إلى إجراء “تحقيق خارجي” في مزاعم سوء سلوك مفترَض للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.

وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف بايفي كوكورانتا في بيان “بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت المحكمة في بيان “يجري الآن إجراء تحقيق خارجي من أجل ضمان عملية مستقلة ونزيهة وعادلة تمامًا”، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار التعاون الكامل.

وذكر خان في بيان أنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بعضها خلال الحرب المندلعة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.

ونفى خان في السابق اتهامات سوء السلوك التي أُبلغت بها جمعية الدول الأطراف الشهر الماضي، طالبًا من هيئة الرقابة الداخلية بالمحكمة في ذلك الوقت التحقيق في هذه الاتهامات.

وقال في بيان “أُحطت علمًا بالبيان الذي أدلت به اليوم رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية”، موضحًا أنه طلب بالفعل “فتح تحقيق في المسألة”.

وأضاف “اتهامات سوء السلوك تأتي في إطار حملة تضليل تستهدف مكتبي”.

خان يدافع عن طلبه ضرورة اعتقال نتنياهو

وتأتي هذه الاتهامات بحق خان، بينما ينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبًا قدَّمه، في مايو/أيار الماضي، لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دافع خان عن طلبه ضرورة إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدًا أنهم ليسوا فوق القانون الدولي.

وقال خان في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وردًّا على سؤال مراسل دير شبيغل “أليس من الأفضل تأجيل التحقيق؟”، أجاب خان “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذي تم أخذه رهينة، فهل كنت تريدني حقًّا أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هي التي تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد مني أن أنتظر؟”.

وأشار خان إلى مقتل المدنيين في غزة، قائلًا “ماذا كان سيحدث لو أنني أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك من 30 إلى 40 ألف قتيل وأمهات يعانين الإجهاض والجوع؟ عندها سيقال: هذه المحكمة غير المحترمة هي في جيب الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول القوية”.

وردًّا على قول المراسل الألماني إنه يجب محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في محاكمهم الخاصة، وفي حال عدم حدوث ذلك، حينها يمكن أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة، أشار خان إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالمساءلة عما يرتكبه أفراده في الأراضي المحتلة.

وتابع “السؤال الحقيقي هو: هل يُطبَّق القانون الدولي في الأراضي المحتلة؟ إذا قرأت ما يكتبه الخبراء ونظرت إلى ما يحدث على الأرض، فإننا لا نرى تحقيقات، لا نرى مساءلة”.

ولفت خان إلى تعرُّض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلَّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.