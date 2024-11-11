جرحى وحرائق وأضرار جسيمة إثر قصف مكثف من حزب الله على مستوطنات شمالي إسرائيل (فيديو)

اندلعت حرائق كبرى وتصاعد الدخان الأسود في السماء، اليوم الاثنين، في مدينتَي حيفا وعكا وبلدات في الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل، جراء صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة أظهرت محاولات اعتراض الصواريخ وانفجار بعضها في السماء من قِبل القبة الحديدية.

ودوت صفارات الإنذار شمالي إسرائيل وفي المناطق المستهدَفة، وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان برصد إطلاق 90 صاروخًا من لبنان اتجاه الجليل الأعلى والغربي وخليج حيفا، قائلًا إنه اعترض بعضها.

ووصفت القناة 12 الإسرائيلية ما جرى بأنه قصف كثيف، موضحة أن الصواريخ تسببت في اشتعال نيران بسيارات ومنزل في مستوطنة “كريات آتا” قرب حيفا (شمال).

وأشارت القناة إلى تسجيل عشرات الاعتراضات من “منظومة الدفاع الإسرائيلية” في سماء حيفا والمناطق القريبة منها.

وأكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على منزل في “كريات آتا”.

إصابة 3 إسرائيليين بشظايا

وأصيب 3 إسرائيليين في مستوطنة “كرميئيل” بشظايا صواريخ اعتراضية أُطلقت عقب رصد جيش الاحتلال إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

وقالت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) في منشور على منصة إكس “بعد إطلاق صفارات الإنذار في كرميئيل، وصلت طواقم الإسعاف ونقلت إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا 3 جرحى أصيبوا بشظايا، هم: امرأة (27 عامًا) بحالة متوسطة، ورجل (35 عامًا) وطفل (سنة واحدة) بحالة متوسطة”.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية سقوط شظايا صاروخ على مبنى في “كرميئيل”.

إسرائيل تطلب إخلاء 21 قرية لقصفها

في السياق، أنذر جيش الاحتلال سكان 21 قرية في جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورًا، تمهيدًا لقصفها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس إنه يوجه إنذاره إلى سكان قرى “شيحين، جبين، طير حرفا، أبو شاش، شاما، مجدل زون، المنصوري، زبقين، الراشدية، البرغلية، قاسمية، البياضة، الناقورة، بنت جبيل، عيناتا، كونين، عيترون، الطيبة، رب الثلاثين، مركبة، وبني حيان”.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية: 🔸 شيحين, جبين, طير حرفا, ابو شاش, شاما, مجدل زون, المنصوري, زبقين, الراشدية, البرغلية, قاسمية, البياضة, الناقورة, بنت جبيل, عيناتا, كونين, عيترون, الطيبة, رب الثلاثين, مركبة, بني حيان 🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش… pic.twitter.com/Mkh7N9BdFe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2024

وأضاف “عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وتابع أدرعي دون أن يحدد سقفًا زمنيًّا لعودة السكان إلى منازلهم “سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

ومنذ بدء الاجتياح البري الإسرائيلي في جنوبي لبنان مطلع الشهر الماضي، طالت إنذارات مماثلة عشرات القرى، وتشهد مناطق عدة في لبنان حركة نزوح هربًا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.