شاهد: حزب الله يقصف مركزا للقيادة والإنذار المبكر في الجولان المحتل (فيديو)

عرض حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مقطعًا مصوَّرًا لاستهداف “موقع (أفيتال) التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بصواريخ (ملاك 1)”.

وقال الحزب في بطاقة تعريف موقع “أفيتال” إنه:

مركز رئيسي للسيطرة والتحكم للفرقة 210.

مركز إنذار مبكر واستطلاع فني.

مركز رئيسي للتشويش الإلكتروني على الاتجاه السوري.

وأعلن الحزب، أمس الأحد، قصف “موقع أفيتال (مركز استطلاع فني وإلكتروني) في الجولان السوري المحتل، للمرة الأولى، بصلية صاروخية”.

وفي بيانات منفصلة خلال يوم الاثنين، أعلن حزب الله قصف واستهداف مواقع وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في لبنان، وقصف عدد من المستوطنات والمواقع في مدن صفد وعكا وحيفا بالصواريخ والمسيَّرات الانقضاضية.

كما أعلن الحزب شن العمليات التالية: