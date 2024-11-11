شاهد: حزب الله يقصف مركزا للقيادة والإنذار المبكر في الجولان المحتل (فيديو)
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11/11/2024-|آخر تحديث: 11/11/202408:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
عرض حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مقطعًا مصوَّرًا لاستهداف “موقع (أفيتال) التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بصواريخ (ملاك 1)”.
وقال الحزب في بطاقة تعريف موقع “أفيتال” إنه:
- مركز رئيسي للسيطرة والتحكم للفرقة 210.
- مركز إنذار مبكر واستطلاع فني.
- مركز رئيسي للتشويش الإلكتروني على الاتجاه السوري.
وأعلن الحزب، أمس الأحد، قصف “موقع أفيتال (مركز استطلاع فني وإلكتروني) في الجولان السوري المحتل، للمرة الأولى، بصلية صاروخية”.
وفي بيانات منفصلة خلال يوم الاثنين، أعلن حزب الله قصف واستهداف مواقع وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في لبنان، وقصف عدد من المستوطنات والمواقع في مدن صفد وعكا وحيفا بالصواريخ والمسيَّرات الانقضاضية.
كما أعلن الحزب شن العمليات التالية:
- استهداف تجمُّع لجيش الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة “مارون الراس” بصلية صاروخية.
- استهداف تجمُّع لجيش الاحتلال في موقع “العباد” بصلية صاروخية.
- استهداف مدينة صفد بصلية صاروخية.
- في إطار التحذير لمستوطنات الشمال، استهداف مستوطنة “معالوت ترشيحا” بصلية صاروخية.
- استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة “كرمئيل” بصلية صاروخية كبيرة.
- شن هجوم جوي بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على تجمُّع لقوات جيش الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة “مارون الراس”.
- شن هجوم جوي بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على تجمُّع لقوات جيش الاحتلال في مستوطنة “أفيفيم”.
- استهداف تجمُّع لجيش الاحتلال في مستوطنة “أفيفيم” بالقذائف المدفعية.
- استهداف تجمُّع لجيش الاحتلال عند الأطراف الشرقية في بلدة “مارون الراس” بالقذائف المدفعية.
- استهداف مستوطنة “غورن” بصلية صاروخية.
- استهداف قاعدة “شراغا” شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية.
- استهداف منطقة “الكريوت” شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.
- استهداف قاعدة “زوفولون” للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.
- استهداف قاعدة “عميعاد” (مقر قيادة الفيلق الشمالي) جنوب مدينة صفد بصلية صاروخية كبيرة.
- استهداف منزل يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجَّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
المصدر : الجزيرة مباشر