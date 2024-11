عشرات من المؤيدين لفلسطين يتظاهرون أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك (شاهد)

تجمع العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام فندق بلازا في مدينة نيويورك الذي يقيم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وفقًا لناشطين وصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

עשרות צעירים פרו פלסטינים מפגינים בניו יורק נגד הנשיא הרצוג שנמצא כעת בביקור בארה"ב@yanircozin pic.twitter.com/HZw8DzjZxS — גלצ (@GLZRadio) November 11, 2024

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وفقًا لمقاطع فيديو نشروها على الإنترنت.

Here outside of the plaza hotel where the president of israel is holding a gala. Protesters have gather. pic.twitter.com/ZpGK54VzfZ — Ali (@MerruX) November 11, 2024

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن هرتسوغ موجود في الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة السنوية للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية (JFNA) -وهي أكبر مؤتمر يهودي أمريكي- وهذا أمر غير مألوف، خاصة أن منصب الرئيس في إسرائيل “فخري”.

Nypd has blocked off 60th street as the president of israel is inside of the plaza and uses the service entrance to enter and leave. pic.twitter.com/15kKxtnheX — Ali (@MerruX) November 11, 2024

استبعاد دعوة نتنياهو

وكانت صحف إسرائيلية قد كشفت أن مؤتمر الاتحادات اليهودية، استبعد دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتراضا على سياساته، في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وذكرت أن قرار استبعاد نتنياهو يكشف عن مدى توتر العلاقات بين الجاليات والتنظيمات اليهودية، وائتلاف نتنياهو لا سيما بعد خروج بيني غانتس منه، وإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت؛ مما يشير إلى تصاعد الانقسام حول نتنياهو بين المنظمات اليهودية الأمريكية.

For the first time in his many years of serving as prime minister of Israel, Benjamin Netanyahu has not been invited to address the annual conference of the Jewish Federations of North America, which will be held this week in Washington D.C. / @MaltzJudy https://t.co/26r2TBR3Dv — Haaretz.com (@haaretzcom) November 10, 2024

ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة واشنطن غدًا الثلاثاء.