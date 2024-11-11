سياسة|الولايات المتحدة

عشرات من المؤيدين لفلسطين يتظاهرون أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك (شاهد)

هرتسوغ جاء لحضور أكبر مؤتمر يهودي أمريكي

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11/11/2024

تجمع العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام فندق بلازا في مدينة نيويورك الذي يقيم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وفقًا لناشطين وصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

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وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وفقًا لمقاطع فيديو نشروها على الإنترنت.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن هرتسوغ موجود في الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة السنوية للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية (JFNA) -وهي أكبر مؤتمر يهودي أمريكي- وهذا أمر غير مألوف، خاصة أن منصب الرئيس في إسرائيل “فخري”.

استبعاد دعوة نتنياهو

وكانت صحف إسرائيلية قد كشفت أن مؤتمر الاتحادات اليهودية، استبعد دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتراضا على سياساته، في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وذكرت أن قرار استبعاد نتنياهو يكشف عن مدى توتر العلاقات بين الجاليات والتنظيمات اليهودية، وائتلاف نتنياهو لا سيما بعد خروج بيني غانتس منه، وإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت؛ مما يشير إلى تصاعد الانقسام حول نتنياهو بين المنظمات اليهودية الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة واشنطن غدًا الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحافة إسرائيلية

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