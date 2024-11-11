مقتل قائد وحدة “إيلات” بجيش الاحتلال في غزة والمقاومة تواصل القصف والاشتباك (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد وحدة للقوات الخاصة برتبة رائد في شمالي قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 783 عسكريًّا.

وقال الجيش في بيان، اليوم الاثنين، إن الرائد إيتمار فريدمان، وهو قائد مجموعة في قوات الكوماندوز تخصُّص “مكافحة الإرهاب”، قُتل في شمالي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن فريدمان (34 عامًا) قُتل في جباليا شمالي قطاع غزة، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع.

ووثّق مقطع مصوَّر متداوَل لحظة هبوط مروحية تابعة لجيش الاحتلال، غرب بيت لاهيا شمالي القطاع، في وقت سابق اليوم الاثنين، وسط حماية من مقاتلة كانت تطلق الشراك الخداعية خلال تحليقها فوق المنطقة.

في الأثناء، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وقصف تجمعات قواته وآلياته.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف دبابة من نوع “ميركافا 4” في منطقة الصفطاوي، غرب مخيم جباليا شمالي القطاع، بقذيفة تاندوم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف دبابة “ميركافا” في منطقة التوبة، وسط مخيم جباليا، بقذيفة تاندوم.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف مقر القيادة والسيطرة وتجمُّع لجنود الاحتلال في محور “نتساريم” برشقات صاروخية مركزة “في ذكرى استشهاد الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات (أبو عمار)”.

ونشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مقطعًا مصوَّرًا لاستهداف مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور “نتساريم” بصواريخ من نوع “حاصب 111”.