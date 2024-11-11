نيويورك بوست: تعيين جندي إسرائيلي سابق في مجلس النواب الأمريكي

أصبح الجندي السابق في الجيش الإسرائيلي دانييل نوربر (45 عامًا)، أول جمهوري يُنتخب لمقعد لونغ آيلاند في مجلس النواب عن نيويورك، منذ أكثر من 50 عامًا.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، انتُخب نوربر -وهو يهودي ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية- لمقعد في الجمعية العامة للولاية بشمال هيمبستيد، لونغ آيلاند، للمرة الأولى منذ أكثر من 5 عقود.

وسيشغل نوربر -الذي خدم في فيلق الشرطة العسكرية بالجيش الإسرائيلي- مقعد مقاطعة ناسو المتاخمة لكوينز التي كان يمثّلها ذات يوم مُراقب الولاية الديمقراطي توم دي نابولي.

חייל צה"ל לשעבר מונה כנציג לבית הנבחרים של ניו יורק | לכל הפרטים >>> https://t.co/mCExj3odkF@ishayb2003 pic.twitter.com/63DBkPZ2YF — כאן חדשות (@kann_news) November 11, 2024

أغلبية من الناخبين اليهود

وحصل نوربر على دعم كبير من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي فاز أيضًا بأغلبية في المنطقة التي يمثّلها الجندي السابق.

وتفوّق نوربر بفارق ضئيل على جينا سيليتي، الديمقراطية التي شغلت المنصب فترتين، في منطقة تضم عددًا كبيرًا من الناخبين اليهود.

وأعرب نوربر خلال حملته الانتخابية عن دعمه الشديد لإسرائيل والتزامه بمحاربة معاداة السامية في الولايات المتحدة.

Ex-IDF soldier Daniel Norber becomes first Republican elected to Long Island seat in more than 50 years https://t.co/FgfVDZ0yzB pic.twitter.com/gebQGTQADe — New York Post (@nypost) November 10, 2024

وكان نوربر في إسرائيل مع عائلته يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب، ووعد ببذل كل ما في وسعه لمنع حدوث مثل هذا الهجوم في الولايات المتحدة. وتحدّث إلى صحيفة واشنطن بوست قائلًا “لقد رأيت ما حدث في إسرائيل. يجب أن أفعل كل ما بوسعي لمنع حدوث ذلك هنا”.

وبحسب نيويورك بوست، نجا أجداد نوربر من الهولوكوست، وهربت والدته من الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق. وولد دانييل في الولايات المتحدة ونشأ في إسرائيل، وتم تجنيده عندما بلغ من العمر 17 عامًا في الجيش الإسرائيلي، حيث خدم رقيبًا أول في الشرطة العسكرية.

أولويات الجندي السابق في مجلس النواب

وسيخدم نوربر في الجمعية العامة للولاية التي تضم 150 مقعدًا، حيث يفوق عدد الديمقراطيين الجمهوريين بالضعف.

وقال إن أولوياته هي “إلغاء الكفالة غير النقدية وخفض الضرائب وفرض حظر على ارتداء الأقنعة في الولاية بهدف منع المخالفين للقانون أو مثيري الشغب من حماية أنفسهم من العقوبات أثناء الاحتجاجات”.