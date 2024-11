نيويورك بوست: تعيين جندي إسرائيلي سابق في مجلس النواب الأمريكي

أصبح الجندي السابق في الجيش الإسرائيلي دانييل نوربر (45 عامًا)، أول جمهوري يُنتخب لمقعد لونغ آيلاند في مجلس النواب عن نيويورك، منذ أكثر من 50 عامًا.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، انتُخب نوربر -وهو يهودي ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية- لمقعد في الجمعية العامة للولاية بشمال هيمبستيد، لونغ آيلاند، للمرة الأولى منذ أكثر من 5 عقود.

وسيشغل نوربر -الذي خدم في فيلق الشرطة العسكرية بالجيش الإسرائيلي- مقعد مقاطعة ناسو المتاخمة لكوينز التي كان يمثّلها ذات يوم مُراقب الولاية الديمقراطي توم دي نابولي.

وحصل نوربر على دعم كبير من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي فاز أيضًا بأغلبية في المنطقة التي يمثّلها الجندي السابق.

وتفوّق نوربر بفارق ضئيل على جينا سيليتي، الديمقراطية التي شغلت المنصب فترتين، في منطقة تضم عددًا كبيرًا من الناخبين اليهود.

وأعرب نوربر خلال حملته الانتخابية عن دعمه الشديد لإسرائيل والتزامه بمحاربة معاداة السامية في الولايات المتحدة.

Ex-IDF soldier Daniel Norber becomes first Republican elected to Long Island seat in more than 50 years https://t.co/FgfVDZ0yzB pic.twitter.com/gebQGTQADe

— New York Post (@nypost) November 10, 2024