واشنطن بوست: مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين.. هذا ما دار فيها

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يوم الأحد، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة إن المكالمة الهاتفية جرت الخميس الماضي.

وأضافت أن ترامب حث بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، وذكره “بالوجود العسكري الكبير لواشنطن في أوروبا”.

وأبدى ترامب بعد فوزه بالانتخابات اعتقاده بأنه سيتحدث مع بوتين.

وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه سيجد حلا لإنهاء الحرب “خلال يوم واحد”، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال الكرملين إن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة يرسل “إشارات إيجابية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في لعاصمة الروسية موسكو: “خلال حملته الانتخابية، تحدث ترامب عن تحقيق أشياء من خلال صفقات، وأنه يستطيع إبرام صفقة تؤدي إلى السلام”.

وأضاف: “على الأقل هو يتحدث عن السلام. إنه لا يتحدث عن مواجهة. إنه لا يتحدث عن الرغبة في تكبيد روسيا هزيمة استراتيجية. وهذا يميزه بطريقة إيجابية عن الإدارة الحالية”.

وقال الكرملين، يوم الجمعة، إن بوتين مستعد لمناقشة أوكرانيا مع ترامب، لكن هذا لا يعني أنه مستعد لتغيير مطالب موسكو.

وقدم بوتين التهنئة لترامب يوم الخميس على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اشترط بوتين تخلي أوكرانيا عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، (الناتو)، وسحب قواتها من جميع أراضي المناطق الأربع التي تطالب روسيا بالسيادة عليها لإنهاء الحرب.

ورفضت أوكرانيا الشروط الروسية قائلة إنه سيكون استسلاما، وطرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “خطة نصر” تتضمن طلبات للحصول على دعم عسكري إضافي من الغرب.

وسبق لترامب أن قال إنه سيدعم التوصل إلى اتفاق سلمي لحل النزاع، لكن زيلينسكي، الذي تحدّث مع ترامب الأربعاء الماضي، قال إن الدعوات لوقف إطلاق النار “خطيرة”.