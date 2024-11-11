سياسة|لبنان

وزيرة إسرائيلية: إجلاء سكان الشمال خوفا من تكرار سيناريو 7 أكتوبر.. وحديث عن تسوية في لبنان

توتر في الجبهة الشمالية

وزيرة الاستيطان أوريت ستروك (الصحافة الإسرائيلية)
11/11/2024

أفادت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، صباح اليوم الاثنين، بإجلاء سكان شمال إسرائيل خوفًا من تكرار سيناريو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هناك.

وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي “قمنا بإجلاء السكان من الحدود الشمالية في بداية الحرب لأننا كنا نعلم أن سيناريو 7 أكتوبر قد يحصل هناك أيضًا”، في إشارة إلى مخاوف من هجوم مماثل من جبهة لبنان.

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وبالنسبة لقطاع غزة، قالت الوزيرة “أنا أؤيد الاستيطان في أي مكان في أرض إسرائيل، وبالطبع غزة جزء من إسرائيل”.

التسوية مع لبنان

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية أن “هناك حديثا عن اتفاق في الشمال، وفي اللحظة التي سنتمكن من الوصول إليها سننظر في إنجازاتنا ونتأكد مما إذا ما كانت هذه الاتفاقية قادرة على ضمان حياة آمنة لسكاننا”.

في هذا السياق، نقلت صحيفة “معاريف” عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قوله “لدينا الرغبة في التوصل إلى تسوية مع لبنان ونمضي في هذا الاتجاه”.

وأضاف للصحيفة الإسرائيلية “ليست لدينا رغبة في البقاء في جنوب لبنان ولكننا بحاجة إلى الحفاظ على حرية العمل هناك مستقبلًا. نريد خلق واقع يسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم ولا يسمح لحزب الله بالعودة إلى السياج”.

وتابع “لا نستطيع أن نثق في اليونيفيل ولا في الجيش اللبناني”، وختم بالقول إن “روسيا لها مصالح في المنطقة، ونريد أكبر عدد من القوى شركاء في الاتفاق مع لبنان”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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