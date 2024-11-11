وزيرة إسرائيلية: إجلاء سكان الشمال خوفا من تكرار سيناريو 7 أكتوبر.. وحديث عن تسوية في لبنان

أفادت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، صباح اليوم الاثنين، بإجلاء سكان شمال إسرائيل خوفًا من تكرار سيناريو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هناك.

وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي “قمنا بإجلاء السكان من الحدود الشمالية في بداية الحرب لأننا كنا نعلم أن سيناريو 7 أكتوبر قد يحصل هناك أيضًا”، في إشارة إلى مخاوف من هجوم مماثل من جبهة لبنان.

השרה @oritstrock אצל @arik3000 ו-@yanircozin: "פינינו את התושבים מגבול הצפון בתחילת המלחמה כי ידענו שהתרחיש של 7.10 יכול לקרות גם שם" pic.twitter.com/CTUvqq7S2P — גלצ (@GLZRadio) November 11, 2024

وبالنسبة لقطاع غزة، قالت الوزيرة “أنا أؤيد الاستيطان في أي مكان في أرض إسرائيل، وبالطبع غزة جزء من إسرائيل”.

השרה @oritstrock אצל @arik3000 ו-@yanircozin: "התיישבות בעזה היא לא חלק ממטרות המלחמה, כשרה – אני כרגע לא חותרת לשם. אני כן תומכת בהתיישבות בכל מקום בארץ ישראל ובוודאי שעזה היא חלק מישראל" pic.twitter.com/dUhwziJzfd — גלצ (@GLZRadio) November 11, 2024

التسوية مع لبنان

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية أن “هناك حديثا عن اتفاق في الشمال، وفي اللحظة التي سنتمكن من الوصول إليها سننظر في إنجازاتنا ونتأكد مما إذا ما كانت هذه الاتفاقية قادرة على ضمان حياة آمنة لسكاننا”.

השרה @oritstrock אצל @arik3000 ו-@yanircozin: "יש שיח על הסכם בצפון, ברגע שיהיה לנו אותו ביד נסתכל מה הושג ונראה אם הוא יודע להבטיח לתושבים שלנו חיים בטוחים" pic.twitter.com/bGfoi1bhso — גלצ (@GLZRadio) November 11, 2024

في هذا السياق، نقلت صحيفة “معاريف” عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قوله “لدينا الرغبة في التوصل إلى تسوية مع لبنان ونمضي في هذا الاتجاه”.

وأضاف للصحيفة الإسرائيلية “ليست لدينا رغبة في البقاء في جنوب لبنان ولكننا بحاجة إلى الحفاظ على حرية العمل هناك مستقبلًا. نريد خلق واقع يسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم ولا يسمح لحزب الله بالعودة إلى السياج”.

وتابع “لا نستطيع أن نثق في اليونيفيل ولا في الجيش اللبناني”، وختم بالقول إن “روسيا لها مصالح في المنطقة، ونريد أكبر عدد من القوى شركاء في الاتفاق مع لبنان”.