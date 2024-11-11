وزير لبناني: إسرائيل فشلت في التوغل داخل أراضينا لهذا السبب (فيديو)

علق عصام شرف الدين، وزير المهجرين في لبنان، على تصديق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي على توسيع العمليات البرية في لبنان.

وقال شرف الدين، للجزيرة مباشر، إن إسرائيل لها أهداف بعيدة المدى منذ عام 1948، وهو التوسع الجغرافي من نهر الفرات في العراق إلى نهر النيل في مصر.

واستدل الوزير علي رأيه بتوسع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة رغم اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية، قائلًا “كان هناك 100 ألف مستوطن آنذاك، واليوم هنام 700 ألف مستوطن، كلما مر الوقت نشهد تكاثرًا للسكان اليهود، ونتوقع أن يكون لديهم مشروع توسع في الأردن ولبنان والدول المجاورة”.

لكن الوزير اللبناني، أكد أن هذا التوسع العسكري “لا يرعبهم”، مضيفًا “الذي يخيفنا هو الصمت العربي المريب، نعرف أن بهذا الوقت، تبيّن أن لبنان وحزب الله خلال عام من المواجهة، شكّلا خط المواجهة لهذا المشروع -التوسعي-، وتبين أن الكيان الغاصب بكل الدعم الأمريكي والغربي الواضح لم يستطع أن يحدث أي توغل بري، كلها عمليات تسلل وكلها كانت تبوء بالفشل”، مشددا على أن إسرائيل فشلت في التوغل داخل الأراضي اللبنانية بسبب صمود المقاومة.