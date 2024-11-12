“أتحرك زحفا”.. فلسطينية من غزة تروي معاناتها بعد بتر قدمها وانعدام العلاج بسبب الحرب (فيديو)
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12/11/2024-|آخر تحديث: 12/11/202401:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قالت حنان برهوم، وهي فلسطينية من قطاع غزة، إن قدمها اليمنى بُترت بالكامل وبُتر إصبع من قدمها اليسرى لانعدام العلاج في القطاع نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 400 يوم.
وأضافت حنان للجزيرة مباشر أنها كانت تعاني جرحًا في قدمها، ولكن عدم توافر العلاج وعدم قدرتها على الوصول إلى أماكن الحصول على ما يتوافر منها بسبب الحرب، فاقم الأمر وأدى إلى البتر.
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وأشارت إلى أنها لا تتحرك سوى زحفًا، إذ لا تملك كرسيًّا متحركًا.
وقالت حنان إن الحياة في الخيام أدت إلى تلوث الجرح، وإصابتها بغرغرينا في العظام.
ودعت إلى وقف الحرب من أجل إنهاء معاناة سكان القطاع، قائلة “كتير تعبنا”.
المصدر : الجزيرة مباشر